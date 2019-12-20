Зинченко трогательно попрощался с Артетой

Украинский футболист признался, что многому научился у специалиста.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попрощался с Микелем Артетой, который возглавил лондонский Арсенал.

“Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое взял от вас и бесконечно за это благодарен. Желаю всего самого лучшего в вашей новой главе“, - написал украинец на своей странице в Instagram.

Напомним, Микель Артета являлся ассистентом главного тренера “горожан“ Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити узнал о назначении Микеля Артеты в Арсенал по телевизору.