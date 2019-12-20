Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко трогательно попрощался с Артетой

Комментариев: 0
Украинский футболист признался, что многому научился у специалиста.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попрощался с Микелем Артетой, который возглавил лондонский Арсенал.

“Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое взял от вас и бесконечно за это благодарен. Желаю всего самого лучшего в вашей новой главе“, - написал украинец на своей странице в Instagram.

Напомним, Микель Артета являлся ассистентом главного тренера “горожан“ Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити узнал о назначении Микеля Артеты в Арсенал по телевизору.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Микель Артета
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь