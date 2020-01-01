Манчестер Сити узнал о назначении Артеты в Арсенал по телевизору

В клубе недовольны тем, что им не сообщили о завершении переговоров.

Микель Артета FC Arsenal

Манчестер Сити не получил официального уведомления о завершении переговоров между Микелем Артетой и Арсеналом, сообщает The Telegraph. Читай также: Эмери прокомментировал назначение Артеты в Арсенал Отмечается, что информацию о назначении испанского специалиста на пост главного тренера лондонцев “горожане“ узнали из телевизионных репортажей и остались недовольны таким отношением коллег. Напомним, что Микель Артета являлся помощником главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отпустит Артету тренировать Арсенал за солидную компенсацию.

Александра Колесникова