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Манчестер Сити узнал о назначении Артеты в Арсенал по телевизору

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В клубе недовольны тем, что им не сообщили о завершении переговоров.
Микель Артета
Микель Артета
FC Arsenal

Манчестер Сити не получил официального уведомления о завершении переговоров между Микелем Артетой и Арсеналом, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что информацию о назначении испанского специалиста на пост главного тренера лондонцев “горожане“ узнали из телевизионных репортажей и остались недовольны таким отношением коллег.

Напомним, что Микель Артета являлся помощником главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отпустит Артету тренировать Арсенал за солидную компенсацию.

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Теги: футбол, Микель Артета, Арсенал, Манчестер Сити
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