Лэмпард: Моуринью - хороший тренер, но я не хочу быть его клоном

Английский специалист отметил, что уважает своего бывшего тренера.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч против Тоттенхэма.

“Моуринью - хороший тренер, у которого есть много хороших качеств, но я бы не хотел быть чьим-то клоном. Я счастлив снова противостоять Жозе. В прошлом году его Манчестер Юнайтед играл с моим Дерби, и тот поединок был особенным для меня. Я всегда буду уважать Моуринью.

В последнее время мы провели много матчей, в которых наши соперники были вынуждены обороняться. Мы не смогли сломить их, а потом пропускали случайный гол, который переворачивал ход встречи.

Я ожидаю, что что Тоттенхэм будет совсем другим зверем. Учитывая уровень игроков, которые у них есть, и поддержку домашних трибун, нам следует ожидать совершенно другой матч“, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, Фрэнк Лэмпард, будучи футболистом, работал под руководством Жозе Моуриньо в Челси.

Матч Тоттенхэм - Челси состоится в воскресенье, 22 декабря, в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.