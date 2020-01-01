Эмери прокомментировал назначение Артеты в Арсенал

Испанский специалист поддержал решение руководства клуба.

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал решение клуба назначить главным тренером команды Микеля Артету.

“Мне кажется, Артета готов к этому вызову в своей карьере, и это отличный вариант для клуба.

Микель раньше играл за Арсенал, он свой как в команде, так и в клубе. Кроме того, работая с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити, он приобрел бесценный опыт.

Я поддерживаю это назначение, и считаю, что оно пойдет на благо Арсеналу“, - цитирует Эмери BBC.

Ранее сам Микель Артета высказался о своем назначении.