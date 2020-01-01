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Эмери прокомментировал назначение Артеты в Арсенал

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Испанский специалист поддержал решение руководства клуба.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал решение клуба назначить главным тренером команды Микеля Артету.

“Мне кажется, Артета готов к этому вызову в своей карьере, и это отличный вариант для клуба.

Микель раньше играл за Арсенал, он свой как в команде, так и в клубе. Кроме того, работая с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити, он приобрел бесценный опыт.

Я поддерживаю это назначение, и считаю, что оно пойдет на благо Арсеналу“, - цитирует Эмери BBC.

Ранее сам Микель Артета высказался о своем назначении.

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Теги: футбол, Арсенал, Унаи Эмери, Микель Артета
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