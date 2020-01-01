Эмери прокомментировал назначение Артеты в Арсенал
Испанский специалист поддержал решение руководства клуба.
Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал решение клуба назначить главным тренером команды Микеля Артету.
“Мне кажется, Артета готов к этому вызову в своей карьере, и это отличный вариант для клуба.
Микель раньше играл за Арсенал, он свой как в команде, так и в клубе. Кроме того, работая с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити, он приобрел бесценный опыт.
Я поддерживаю это назначение, и считаю, что оно пойдет на благо Арсеналу“, - цитирует Эмери BBC.
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