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Артета: Арсенал - один из лучших клубов мира

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Испанцу предстоит выполнить огромную работу.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Новый главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал свое назначение в клуб.

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“Это огромная честь для меня. Арсенал - один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за самые главные трофеи. Я это прекрасно понял во время бесед со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба.

Мы все прекрасно понимаем, что должны сделать огромную работу. Но я верю, что у нас получится наладить игру.

Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдет. В нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество перспективных футболистов“, - приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отпустит Артету за солидную компенсацию.

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Теги: Микель Артета, Арсенал, АПЛ, футбол
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