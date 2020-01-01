Янг: Попадание в топ-4 - это не та цель, которую должен ставить перед собой МЮ
Полузащитник "красных дьяволов" отметил, что его команде нужно продолжать побеждать.
Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг рассказал о главных задачах клуба.
“Мы должны продолжить побеждать. Сейчас наступает период, когда идет игра за игрой, и речь идет о победах в этих матчах.
Я всегда повторял, что говорить о том, что попасть в первую четверку АПЛ - это не то, чем должен заниматься наш клуб. Мы обязаны добиваться трофеев.
Конечно, задача попасть в четверку лучших - это часть переходного периода. Я думаю, если бы многие вещи в этом сезоне сложились иначе, мы бы сражались за большее“, - цитирует Янга Goal.
Напомним, Манчестер Юнайтед разгромил Колчестер и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги.
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