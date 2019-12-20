Артета - новый главный тренер Арсенала

Испанский специалист возглавил "пушкарей".

Микель Артета стал главным тренером Арсенала, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Испанский специалист сменил исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Юнгберга. Отметим, что до этого главным тренером был Унаи Эмери.

🥁 Introducing our new head coach...



Mikel Arteta ✍️ pic.twitter.com/PTmElGDMR3 — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Микель Артета подписал контракт на 3,5 года. Ранее испанец был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Артета выступал за Арсенал в качестве игрока с 2011 по 2016 год.

Напомним, что Арсенал занимает 10-е место с 22 очками в активе.