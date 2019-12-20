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Артета - новый главный тренер Арсенала

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Испанский специалист возглавил "пушкарей".
Микель Артета
Микель Артета
arsenal.com

Микель Артета стал главным тренером Арсенала, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Испанский специалист сменил исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Юнгберга. Отметим, что до этого главным тренером был Унаи Эмери.

Микель Артета подписал контракт на 3,5 года. Ранее испанец был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Артета выступал за Арсенал в качестве игрока с 2011 по 2016 год.

Напомним, что Арсенал занимает 10-е место с 22 очками в активе.

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Теги: Микель Артета, Фредрик Юнгберг, Арсенал АПЛ, футбол
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