Артета - новый главный тренер Арсенала
Испанский специалист возглавил "пушкарей".
Микель Артета стал главным тренером Арсенала, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Испанский специалист сменил исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Юнгберга. Отметим, что до этого главным тренером был Унаи Эмери.
🥁 Introducing our new head coach...— Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019
Mikel Arteta ✍️ pic.twitter.com/PTmElGDMR3
Микель Артета подписал контракт на 3,5 года. Ранее испанец был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Артета выступал за Арсенал в качестве игрока с 2011 по 2016 год.
Напомним, что Арсенал занимает 10-е место с 22 очками в активе.
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