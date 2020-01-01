Сульшер: Я не думаю, что Холланд на пути в Манчестер
Норвежец не знает ничего по поводу возможного трансфера Холланда в МЮ.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что игрок Зальцбурга вылетел в Манчестер, чтобы начать переговоры о трансфере.
“Я не думаю, что Холланд на пути в Манчестер. У меня нет никакой информации о приезде Холланда в МЮ.
Я не буду комментировать события игроков других команд.
Возможно, он хочет провести рождественские каникулы в Манчестере? Я не знаю насчет этого.
Я могу ошибаться, но нельзя просто так уехать из города, где он живет. Так что он вынужден летать с пересадками“, - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.
Ранее Сульшер прокомментировал возможное возвращение Погба.
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