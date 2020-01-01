Сульшер: Я не думаю, что Холланд на пути в Манчестер

Норвежец не знает ничего по поводу возможного трансфера Холланда в МЮ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что игрок Зальцбурга вылетел в Манчестер, чтобы начать переговоры о трансфере.

“Я не думаю, что Холланд на пути в Манчестер. У меня нет никакой информации о приезде Холланда в МЮ.

Я не буду комментировать события игроков других команд.

Возможно, он хочет провести рождественские каникулы в Манчестере? Я не знаю насчет этого.

Я могу ошибаться, но нельзя просто так уехать из города, где он живет. Так что он вынужден летать с пересадками“, - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Ранее Сульшер прокомментировал возможное возвращение Погба.