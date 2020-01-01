Сульшер: Я не буду форсировать возвращение Погба

Норвежский специалист считает, что французу нужно время.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья полузащитника Поля Погба.

“Ему нужно время, чтобы привести себя в форму. Он очень важен для нас. Сыграет ли Поль с Уотфордом? Надеюсь, посмотрим, как он себя чувствует.

Я не собираюсь давить на него. Нам нужно, чтобы он был на 100% в форме. Я не могу рисковать его здоровьем“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Матч Уотфорд - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 22 декабря, в 16:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед считают, что Поль Погба больше не сыграет за клуб.