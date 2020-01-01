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Сульшер: Я не буду форсировать возвращение Погба

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Норвежский специалист считает, что французу нужно время.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья полузащитника Поля Погба.

“Ему нужно время, чтобы привести себя в форму. Он очень важен для нас. Сыграет ли Поль с Уотфордом? Надеюсь, посмотрим, как он себя чувствует.

Я не собираюсь давить на него. Нам нужно, чтобы он был на 100% в форме. Я не могу рисковать его здоровьем“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Матч Уотфорд - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 22 декабря, в 16:00 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед считают, что Поль Погба больше не сыграет за клуб.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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