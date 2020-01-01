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Форвард Зальцбурга вылетел в Манчестер на переговоры о трансфере

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Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.

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По информации BBC, норвежский футболист отправился в Манчестер, где его ожидают переговоры с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" уже давно следят за выступлениями 19-летнего форварда и готовы заплатить за него порядка 60 миллионов евро.

Действующий контракт Холанда с Зальцбургом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне он отыграл 22 матча за клуб, в которых отметился 28 голами и 7 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Зальцбурга Такуми Минамино перебрался в АПЛ, подписав контракт с Ливерпулем.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, трансфер, слухи, Эрлинг Холанд, Зальцбург, РБ Зальцбург, футбол
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