Форвард Зальцбурга вылетел в Манчестер на переговоры о трансфере
Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.
Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.
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По информации BBC, норвежский футболист отправился в Манчестер, где его ожидают переговоры с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" уже давно следят за выступлениями 19-летнего форварда и готовы заплатить за него порядка 60 миллионов евро.
Действующий контракт Холанда с Зальцбургом рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне он отыграл 22 матча за клуб, в которых отметился 28 голами и 7 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что нападающий Зальцбурга Такуми Минамино перебрался в АПЛ, подписав контракт с Ливерпулем.
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