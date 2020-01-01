Гвардиола уйдет из Манчестер Сити, если клуб не купит трех игроков - СМИ
Специалист готов расторгнуть контракт с "горожанами", если клуб не удовлетворит его требования.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола летом 2020 года может уйти со своей должности.
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Как сообщает The Athletic, специалист потребовал у руководства клуба покупку трех футболистов - центрального защитника, левого защитника и нападающего. Если "горожане" не удовлетворят условия испанца, то он покинет команду.
Отметим, что действующее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до 30 июня 2021 года. По информации СМИ, в нем прописан пункт о досрочном расторжении, однако сам Пеп это отрицает, как и слухи об уходе.
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола запретил футболистам Манчестер Сити посещать рождественскую вечеринку.
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