Игроки МЮ считают, что Погба больше не сыграет за клуб

Футболисты уверены, что француз уже не выйдет на поле в футболке "красных дьяволов".

Футболисты Манчестер Юнайтед, а также официальные лица клуба уверены, что полузащитник команды Поль Погба больше не сыграет за команду.

Свой последний поединок француз провел 30 сентября против Арсенала и получил травму лодыжки. На данный момент он находится на восстановлении и главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер утверждает, что он скоро вернется на поле.

Однако, по информации The Mirror, практически все в клубе считают, что Погба уже не сыграет за "красных дьяволов". До конца 2019 года из-за травмы он вряд ли сможет выйти на поле, а в январе француз рассчитывает покинуть клуб.

Несмотря на то, что, согласно сообщениям СМИ, манкунианцы не собираются отпускать Погба в зимнее трансферное окно, высока вероятность, что он сможет совершить трансфер. Главным фаворитом считается мадридский Реал.

В текущем сезоне Погба отыграл 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Поль Погба зажег на свадьбе брата, несмотря на травмированную лодыжку.