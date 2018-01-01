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Игроки МЮ считают, что Погба больше не сыграет за клуб

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Футболисты уверены, что француз уже не выйдет на поле в футболке "красных дьяволов".
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Футболисты Манчестер Юнайтед, а также официальные лица клуба уверены, что полузащитник команды Поль Погба больше не сыграет за команду.

Свой последний поединок француз провел 30 сентября против Арсенала и получил травму лодыжки. На данный момент он находится на восстановлении и главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер утверждает, что он скоро вернется на поле.

Однако, по информации The Mirror, практически все в клубе считают, что Погба уже не сыграет за "красных дьяволов". До конца 2019 года из-за травмы он вряд ли сможет выйти на поле, а в январе француз рассчитывает покинуть клуб.

Несмотря на то, что, согласно сообщениям СМИ, манкунианцы не собираются отпускать Погба в зимнее трансферное окно, высока вероятность, что он сможет совершить трансфер. Главным фаворитом считается мадридский Реал.

В текущем сезоне Погба отыграл 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Поль Погба зажег на свадьбе брата, несмотря на травмированную лодыжку.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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