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Зинченко попал на первое место необычного рейтинга АПЛ

Комментариев: 1
Украинец записал себе в актив оригинальное достижение.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по показателю xGBuildup90, который оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, при этом не забивая и не делая ассист.

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Как сообщает The Tactical Times, по данному показателю украинца оценили в 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает полузащитник “горожан“ Родри - 0,86.

На третьей строчке расположился еще один игрок Манчестер Сити - Рияд Марез (0,79).

Отмечается, что рейтинг составлялся среди игроков, которые отыграли 500 и более минут в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко потроллил партнера по команде.

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Теги: Александр Зинченко, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, чемпионат Англии
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.12.2019, 08:49
Оценка:  0
гость
""оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, при этом не забивая и не делая ассист.""

))))))) таких рейтингов можно наделать сколько угодно
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