Зинченко попал на первое место необычного рейтинга АПЛ
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по показателю xGBuildup90, который оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, при этом не забивая и не делая ассист.
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Как сообщает The Tactical Times, по данному показателю украинца оценили в 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает полузащитник “горожан“ Родри - 0,86.
На третьей строчке расположился еще один игрок Манчестер Сити - Рияд Марез (0,79).
Отмечается, что рейтинг составлялся среди игроков, которые отыграли 500 и более минут в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко потроллил партнера по команде.
Полная версия правил
))))))) таких рейтингов можно наделать сколько угодно