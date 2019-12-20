Зинченко попал на первое место необычного рейтинга АПЛ

Украинец записал себе в актив оригинальное достижение.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по показателю xGBuildup90, который оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, при этом не забивая и не делая ассист.

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Как сообщает The Tactical Times, по данному показателю украинца оценили в 0.92 ожидаемого гола. Второе место занимает полузащитник “горожан“ Родри - 0,86.

На третьей строчке расположился еще один игрок Манчестер Сити - Рияд Марез (0,79).

Отмечается, что рейтинг составлялся среди игроков, которые отыграли 500 и более минут в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко потроллил партнера по команде.