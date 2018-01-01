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Президент Тоттенхэма: Когда-то Почеттино вернется в команду

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Даниэл Леви признался, что решение уволить аргентинского специалиста далось ему нелегко.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Президент Тоттенхэма Даниэл Леви прокомментировал свое решение отправить в отставку Маурисио Почеттино.

“Вы должны понимать, что за пять с половиной лет у меня сложились особые отношения с Маурисио. Я не хотел его увольнения. Было невероятно сложно, но я сказал ему об этом, и он понял меня.

Этот человек уже долгое время в футболе, и он понимает, что ничего личного в моем решении не было. Я уверен, что он вернется сильнее и получит возможность возглавлять другой топовый клуб. Возможно, однажды он вернется в Тоттенхэм.

“Маурисио проделал фантастическую работу в нашем клубе, за что мы все ему очень благодарны. Я желаю ему всего наилучшего в будущем“, - цитирует Леви Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Мауриисио Почеттино может возглавить дортмундскую Боруссию.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Даниэл Леви
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