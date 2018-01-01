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Полузащитник МЮ: Надеюсь, Сульшер останется в команде еще на много лет

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Андреас Перейра признался, что норвежский специалист его многому научил.
Андреас Перейра
Андреас Перейра
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра высказался об игре своей команды под руководством Оле-Гуннара Сульшера.

“Я думаю, что Манчестер Юнайтед хорошо играет на контратаках. Огромная заслуга в этом именно Сульшера. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, а Оле останется в команде еще на много лет.

Он мне очень помог. Я стал намного сильнее с прошлого сезона. Особенно это касается футбольного интеллекта.

Я чувствую, что с каждой игрой становлюсь все более уверенным и могу это демонстрировать на поле“, - цитирует Перейру The Independent.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед разгромил Колчестер и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер, Андреас Перейра
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