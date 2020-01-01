Врач, который работал в Манчестер Сити, обвинен в нарушении антидопинговых правил

Доктор работал в клубе консультантом.

Футбольная ассоциация обвинила врача, который работал в Манчестер Сити и Бари, в нарушении антидопинговых правил, об этом сообщает BBC.

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По информации источника, доктор Эндрю Джонсон подал заявление от имени неназванного игрока на использование запрещенного вещества, который имел тестостерон, по медицинским показаниям. Документ был датирован 2018-м годом.

По информации сайта клиники, Эндрю Джонсон работал врачом в академии Манчестер Сити.

Во время предполагаемого нарушения антидопинговых правил врач работал в клубе в качестве консультанта. Однако, после того как стало известно про нарушения, клуб прекратил сотрудничество.