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Врач, который работал в Манчестер Сити, обвинен в нарушении антидопинговых правил

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Доктор работал в клубе консультантом.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Футбольная ассоциация обвинила врача, который работал в Манчестер Сити и Бари, в нарушении антидопинговых правил, об этом сообщает BBC.

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По информации источника, доктор Эндрю Джонсон подал заявление от имени неназванного игрока на использование запрещенного вещества, который имел тестостерон, по медицинским показаниям. Документ был датирован 2018-м годом.

По информации сайта клиники, Эндрю Джонсон работал врачом в академии Манчестер Сити. 

Во время предполагаемого нарушения антидопинговых правил врач работал в клубе в качестве консультанта. Однако, после того как стало известно про нарушения, клуб прекратил сотрудничество.

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Теги: Эндрю Джонсо, Бари, Манчестер Сити, допинг, скандал
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