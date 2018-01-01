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Минамино: Это была мечта - стать игроком Ливерпуля

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Новичок "красных" уже успел дать первое интервью о своем трансфере.
Такуми Минамино
Такуми Минамино
liverpoolfc.com

Новый нападающий Ливерпуля Такуми Минамино поделился эмоциями о трансфере в стан английского клуба.

“Это была мечта - стать игроком Ливерпуля, и сейчас я очень взволнован, ведь этот момент настал. Играть в АПЛ всегда было моей целью, ведь это лучшая лига в мире. Но я никогда не думал, что смогу выступать именно в этой команде.

Из игр против Ливерпуля в Лиге чемпионов я понял, что это команда с очень высоким уровнем техники и интенсивности. Чувствовалось, что они - чемпионы турнира. И от этого я еще более счастлив, что буду играть здесь.

Моя цель - внести свой вклад и выиграть с Ливерпулем Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Здесь много игроков мирового уровня, и конкуренция за позицию очень высокая. Но я готов принять этот вызов", - приводит слова Минамино официальный сайт Ливерпуля.

Ранее своим мнением о новичке команды поделился главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

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Теги: Такуми Минамино, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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