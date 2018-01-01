Клопп - о новичке Ливерпуля: Такуми - быстрый и умный игрок

Наставник "красных" высказался о приобретении клуба.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал переход форварда Зальцбурга Такуми Минамино в стан "красных".

"Это потрясающая новость, мы очень этому рады. У нас была прекрасная возможность увидеть его в действии, поэтому мне не нужно слишком много говорить о его качествах, они уже всем известны.

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Такуми - очень быстрый и умный игрок, способный находить пространство в игре. Он играет храбро и является настоящим командным игроком. Он делает все, чтобы помочь своим партнерам. А его опыт в Лиге чемпионов - огромный бонус", - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем до 2024 года.