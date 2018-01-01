Манчестер Юнайтед - Колчестер 3:0 видео голов и обзор матча Кубка Лиги

"Красные дьяволы" пробились в полуфинал турнира.

Манчестер Юнайтед - Колчестер: видео голов Getty Images

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед без проблем обыграл Колчестер (3:0).

Подопечные Сульшера забили три гола в начале второго тайма и обеспечили себе место в полуфинале турнира, где им предстоит манчестерское дерби.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Колчестер:

Манчестер Юнайтед - Колчестер 3:0

Голы: Рашфорд, 51, Джексон, 56 (в свои ворота), Мартиаль, 61.

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Янг, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Шоу (Уильямс, 62) - Мата, Матич, Перейра - Гринвуд, Мартиаль, Рашфорд (Лингард, 62).

Колчестер: Геркен - Истмен, Джексон, Брэмелл, Проссер — Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66) - Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.

Предупреждения: Янг - Пелл, Геркен, Хэрриотт.