В полуфинале Кубка английской Лиги состоится манчестерское дерби

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

Накануне состоялись все матчи 1/4 финала Кубка английской Лиги, по итогам которых определились все четыре участника полуфинала турнира.

После матчей состоялась жеребьевка полуфиналов, которая определила, что на этой стадии состоится манчестерское дерби - поединок между Сити и Юнайтед. Хозяевами поля будут “красные дьяволы“, так что встреча пройдет на Олд Траффорд.

Вторая пара полуфиналистов - Лестер Сити и Астон Вилла. Встреча пройдет на домашнем стадионе “лис“.

Команды сыграют две игры между собой. Первая запланирована на 7 января, ответная - на 28 января.

Напомним, в минувшем розыгрыше обладателем Кубка английской лиги стал Манчестер Сити.