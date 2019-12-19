Манчестер Юнайтед разгромил Колчестер и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги

Все свои голы "красные дьяволы" умудрились забить за десять минут.

Манчестер Сити на своем поле принимал Колчестер из Лиги 2 в рамках Кубка английской Лиги.

“Красные дьяволы“ уничтожили противника в течение десяти минут второго тайма. Вначале Маркус Рашфорд разобрался с двумя защитниками и пробил мимо вратаря на 51-й минуте после идеальной передачи Матича.

Пять минут спустя Рашфорд должен был забивать еще, но защитник Колчестера не позволил форварду достать мяч, срезав его в собственные ворота. Еще через пять минут Марсьяль установил окончательный счет.

Таким образом, подопечные Сульшера вышли в полуфинал турнира.

Манчестер Юнайтед - Колчестер 3:0

Голы: Рашфорд, 51, Джексон, 56 (автогол), Марсьяль, 61.

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Янг, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Шоу (Уильямс, 62) - Мата, Матич, Перейра - Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд (Лингард, 62).

Колчестер: Геркен - Истмен, Джексон, Брэмелл, Проссер - Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66) - Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.

Предупреждения: Янг - Пелл, Геркен, Хэрриотт.