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Манчестер Сити уверенно вышел в полуфинал Кубка английской Лиги

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Участие в матче принял украинец Александр Зинченко.
Манчестер Сити обыграл Оксфорд
Манчестер Сити обыграл Оксфорд
Getty Images

Манчестер Сити на выезде сыграл против Оксфорда в рамках Кубка английской Лиги.

"Горожане" без проблем обыграли соперника, забив три гола и пропустив только один. Таким образом, подопечные Гвардиолы обеспечили себе выход в полуфинал.

Стоит сказать, что весь поединок отыграл украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко. Примечательно, что в этом матче он играл на позиции центрального полузащитника, а не слева, как обычно.

Оксфорд - Манчестер Сити 1:3
Голы: Тейлор, 46 - Канселу, 22, Стерлинг, 50, 70

Оксфорд: Арчер - Лонг, Дики, Мур, Руффелс - Баптисте (Моусиньо, 87), Горрин, Браннаган - Агие (Сайкс, 57), Тейлор (Маки, 75), Фосу-Анри.

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Зинченко - Фоден, Родри (Гюндоган, 59), Бернарду - Марез, Стерлинг (Адриан Гарсия, 76), Анхелиньо (Жезус, 62).

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Теги: Манчестер Сити, Оксфорд, Кубок английской лиги, футбол
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