Погба не покинет Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно - СМИ
"Красные дьяволы" готовы заблокировать любую попытку футболиста перейти в другой клуб.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба, скорее всего, не сможет покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Как стало известно AS, руководство "красных дьяволов" собирается заблокировать любой возможный переход 26-летнего француза, даже если он сам будет настаивать на трансфере.
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Отметим, что сейчас Погба проходит восстановление после травмы лодыжки и уже пропустил 16 поединков своей команды. В услугах футболиста заинтересован мадридский Реал и, в частности, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
Ранее сообщалось, что Поль Погба с травмированной лодыжкой зажег на свадьбе брата.
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