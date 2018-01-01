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Погба не покинет Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно - СМИ

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"Красные дьяволы" готовы заблокировать любую попытку футболиста перейти в другой клуб.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба, скорее всего, не сможет покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как стало известно AS, руководство "красных дьяволов" собирается заблокировать любой возможный переход 26-летнего француза, даже если он сам будет настаивать на трансфере.

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Отметим, что сейчас Погба проходит восстановление после травмы лодыжки и уже пропустил 16 поединков своей команды. В услугах футболиста заинтересован мадридский Реал и, в частности, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что Поль Погба с травмированной лодыжкой зажег на свадьбе брата.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, трансфер, чемпионат Англии
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