Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгер: Если Артета возглавит Арсенал, я буду поддерживать его

Комментариев: 0
Бывший тренер "канониров" считает, что у испанца получится отличная команда.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о Микеле Артете, который в ближайшее время может возглавить лондонский клуб.

Читай также: Гвардиола: Артета ведет переговоры с Арсеналом

"Я являюсь фанатом Арсенала. Я поддерживаю нынешнего тренера Юнгберга. Если Артета возглавит Арсенал, буду поддерживать его.

Микель умен, у него есть страсть и знания, но все это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, впереди большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне.

У него должна быть хорошая команда“, - цитирует французского специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отпустит Артету тренировать Арсенал за солидную компенсацию.

Поделись:
Теги: футбол, Арсен Венгер, Микель Артета, Арсенал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь