Венгер: Если Артета возглавит Арсенал, я буду поддерживать его

Бывший тренер "канониров" считает, что у испанца получится отличная команда.

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о Микеле Артете, который в ближайшее время может возглавить лондонский клуб.

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"Я являюсь фанатом Арсенала. Я поддерживаю нынешнего тренера Юнгберга. Если Артета возглавит Арсенал, буду поддерживать его.

Микель умен, у него есть страсть и знания, но все это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, впереди большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне.

У него должна быть хорошая команда“, - цитирует французского специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отпустит Артету тренировать Арсенал за солидную компенсацию.