Ван Перси заявил, что нападающий МЮ копирует его стиль игры
Нидерландский футболист рассказал, с чем связаны успешные выступления Мейсона Гринвуда.
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси в шуточной форме объяснил причину хороших выступлений форварда “красных дьяволов“ Мейсона Гринвуда.
“Я думаю, что Гринвуд будет отличным игроком, потому что он во время каждого поединка пытается копировать меня. Мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мой способ завершения атаки. Поэтому я уверен, что он будет на вершине“, - отметил ван Перси.
Van Persie on Mason Greenwood = 😉— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2019
Do you see comparisons between the two? #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/NbW7w8FtUq
Ранее сообщалось, что финт Зидана в исполнении Гринвуда стал скиллом дня в Лиге Европы.
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