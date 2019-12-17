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Ван Перси заявил, что нападающий МЮ копирует его стиль игры

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Нидерландский футболист рассказал, с чем связаны успешные выступления Мейсона Гринвуда.
Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд
Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси в шуточной форме объяснил причину хороших выступлений форварда “красных дьяволов“ Мейсона Гринвуда.

“Я думаю, что Гринвуд будет отличным игроком, потому что он во время каждого поединка пытается копировать меня. Мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мой способ завершения атаки. Поэтому я уверен, что он будет на вершине“, - отметил ван Перси.

Ранее сообщалось, что финт Зидана в исполнении Гринвуда стал скиллом дня в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Робин ван Перси, Манчесер Юнайтед, Мейсона Гринвуд
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