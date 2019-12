Ван Перси заявил, что нападающий МЮ копирует его стиль игры

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Робин ван Перси в шуточной форме объяснил причину хороших выступлений форварда “красных дьяволов“ Мейсона Гринвуда.

“Я думаю, что Гринвуд будет отличным игроком, потому что он во время каждого поединка пытается копировать меня. Мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мой способ завершения атаки. Поэтому я уверен, что он будет на вершине“, - отметил ван Перси.

Van Persie on Mason Greenwood = 😉



Do you see comparisons between the two? #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/NbW7w8FtUq