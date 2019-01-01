Астон Вилла - Ливерпуль 5:0 Видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

"Красные" после разгромного поражения покинули турнир.

Ливерпуль крупно уступил Астон Вилле Getty Images

Астон Вилла разгромила резервный состав Ливерпуля и вышла в 1/4 Кубка английской лиги.

Отметим, что первая команда во главе Юргеном Клоппом уехала на клубный чемпионат мира, а честь клуба защищала молодежная команда с главным тренером Нилом Кричли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль:

Астон Вилла — Ливерпуль 5:0

Голы: Хурихейн, 14, Бойс, 17 (в свои ворота), Коджия, 37, 45, Уэсли, 90+2

Астон Вилла: Ниланд — Эль-Мохаммади, Честер (Хаус, 77), Конса, Тейлор — Лэнсбери, Дуглас Луис, Хурихейн — Хота, Коджия (Уэсли, 73), Трезеге

Ливерпуль: Келлехер — Хувер (Норрис, 82), Бойс, Ван ден Берг, Галлахер — Чиривелья, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Кейн — Эллиотт, Хилл, Лонгстафф (Бирн, 65)

Предупреждение: Кристи-Дэвис.