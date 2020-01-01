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Гвардиола: Артета ведет переговоры с Арсеналом

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Артета будет самостоятельно принимать решение.
Гвардиола - Артета
Гвардиола - Артета
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что Микель Артета может покинуть тренерский штаб “горожан“.

“Артета - невероятный человек, очень трудолюбивый, и именно поэтому он с нами работает в Манчестер Сити. Он ведет переговоры с Арсеналом, поэтому я не знаю, что произойдет дальше. 

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Сейчас все выглядит так, что команды хотят видеть Микеля у себя. Я ему рассказал, чего я хочу, но решение он будет принимать самостоятельно.

Я знал, что Артета встречался с представителями Арсенала. Клуб - это живая организация, которая никогда не стоит на месте.

То, что работает сегодня, может не сработать завтра. Те, кто работают здесь сегодня, могут покинуть клуб завтра.

Артета - взрослый человек, который четко знает, что должен делать. Он был невероятно открытым и честным со мной. Когда у нас будут другие новости, то я узнаю об этом, как и вы“,- цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Артету за солидную компенсацию.

Отметим, что Гвардиола видит в Микель своего приемника на посту главного тренера МС.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Манчестер Сити, Арсенал, АПЛ, футбол
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