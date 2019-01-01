Сульшер рассказал, когда вернется Погба

Француз будет отсутствовать три дня.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, когда вернется Поль Погба.

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“Погба сейчас заболел. Он пропустит еще два-три дня. Это никому не идет на руку, ни тренерскому штабу, ни игроку.

Я уже много раз говорил, Поль - это игрок очень высокого уровня. Мы с нетерпением ждем его возвращение на футбольное поле.

Мы уже думали, на сколько минут его выпустить в следующем матче, но он заболел“, - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Погба с травмированной лодыжкой зажег на свадьбе брата.