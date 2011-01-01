Манчестер Сити отпустит Артету тренировать Арсенал за солидную компенсацию

Помощник Гвардиолы в скором времени может начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Микель Артета, который сейчас работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, в ближайшее время может начать самостоятельную карьеру.

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Как сообщает The Sun, Артета может возглавить лондонский Арсенал. "Горожане" готовы отпустить специалиста, если "канониры" выплатят компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6 миллионов евро).

Отметим, что Артета был игроком Арсенала в период с 2011 по 2016 годы. Он отыграл 110 матчей на позиции полузащитника и отметился 14-ю голами.

Напомним, Арсенал отправил в отставку Унаи Эмери в конце ноября.