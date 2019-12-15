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Погба с травмированной лодыжкой зажег на свадьбе брата

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Французский футболист на данный момент восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в сентябре.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба свой последний матч отыграл 30 сентября против Арсенала, и с тех пор не выходит на поле из-за травмы лодыжки.

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Француз сейчас восстанавливается от повреждения и в скором времени должен приступить к тренировкам, однако на свадьбе своего брата Флорентина он танцевал так, как будто у него нет никаких проблем.

Исходя из видео тяжело сказать, что у Погба есть какой-то дискомфорт из-за травмы.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что еще рано говорить о возвращении Поля Погба.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, вне игры, свадьба, танцы
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