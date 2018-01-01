Скауты Манчестер Сити просматривали защитника Шахтера

"Горожане" интересуются услугами Николая Матвиенко.

Скауты английского Манчестер Сити просматривали защитника Шахтера Николая Матвиенко. Об этом сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков на своей странице в Facebook.

“Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему со стороны Гвардиолы?

Мне пишут из Манчестера, из газеты Trinity, что скауты Манчестер Сити его просматривали“, - написал Васильков.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру отметил, что руководство команды готово к уходу игроков.