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Скауты Манчестер Сити просматривали защитника Шахтера

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"Горожане" интересуются услугами Николая Матвиенко.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донецк

Скауты английского Манчестер Сити просматривали защитника Шахтера Николая Матвиенко. Об этом сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков на своей странице в Facebook.

“Мы сейчас дискутируем с коллегами из Англии о том, насколько реален интерес к нему со стороны Гвардиолы?

Мне пишут из Манчестера, из газеты Trinity, что скауты Манчестер Сити его просматривали“, - написал Васильков.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру отметил, что руководство команды готово к уходу игроков.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Николай Матвиенко, Шахтер
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