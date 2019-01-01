Эвертон отрицает назначение Анчелотти на пост главного тренера команды

Клуб официально заявил, что даже не предлагал специалисту пост главного тренера команды.

Недавно английский Эвертон отправил в отставку главного тренера команды Марку Силву. После этого в СМИ появилась информация, что вакантный пост займет Карло Анчелотти.

Некоторые источники даже утверждали, что Анчелотти уже подписал контракт до лета 2022 года. В связи с этим "ириски" выступили с официальным заявлением, опровергнув все слухи о назначении специалиста.

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"На протяжении 11-ти дней после увольнения Марку Силвы руководство клуба занимается отбором кандидатов на роль главного тренера. На данном этапе мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, но контракт не только не подписан, но даже не предложен", - говорится в заявлении на официальном аккаунте Эвертона в Twitter.

Напомним, до недавнего времени Карло Анчелотти тренировал Наполи, однако клуб отправил его в отставку. Неаполитанцы поставили у руля команды Дженнаро Гаттузо.