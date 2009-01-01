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Анчелотти согласился возглавить Эвертон - СМИ

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Итальянский специалист в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Бывший тренер Наполи Карло Анчелотти достиг договоренности с Эвертоном, сообщает Sky Sports News.

Таким образом, итальянский специалист в ближайшее время может возглавить английскую команду. На посту главного тренера “ирисок“ Анчелотти сменит португальца Марку Силву, который ранее ушел в отставку.

Ранее Анчелотти уже работал в чемпионате Англии. С 2009 по 2011 год он возглавлял лондонский Челси.

Напомним, что последним клубом Карло Анчелотти был Наполи, который он покинул на прошлой неделе.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, Эвертон, АПЛ
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