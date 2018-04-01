Тоттенхэм - Челси: онлайн трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм примет Челси в рамках 18-го тура чемпионата Англли. Следите за событиями этого противостояния на нашем сайте.

В воскресенье, 22 декабря, в центральном матче 18-го тура АПЛ состоится лондонское дерби - Тоттенхэм сыграет с Челси. Поединок состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси будет доступна в этой новости 22 декабря, начиная с 18:30 по киевскому времени.

Для обеих команд этот поединок имеет важное значение в турнирном плане - “синие“ сейчас занимают 4-е место, имея 29 очков в активе, а “шпоры“ идут следом за ними с отставанием в 3 балла.

Начиная с 1993 года команды провели между собой 60 поединков - Челси праздновал победу в 32 матчах, 9 раз побеждал Тоттенхэм и еще 19 встреч завершились вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии чуть больше шансов на победу у “шпор“.

Последние матчи Тоттенхэма:

15.12.19. Вулверхэмптон - Тоттенхэм - 1:2 (АПЛ)

11.12.19. Бавария - Тоттенхэм - 3:1 (групповой этап ЛЧ)

07.12.19. Тоттенхэм - Бернли - 5:0 (АПЛ)

04.12.19. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

30.11.19. Тоттенхэм - Борнмут - 3:2 (АПЛ)

Последние матчи Челси:

14.12.19. Челси - Борнмут - 0:1 (АПЛ)

10.12.19. Челси - Лилль - 2:1 (групповой этап ЛЧ)

07.12.19. Эвертон - Челси - 3:1 (АПЛ)

04.12.19. Челси - Астон Вилла - 2:1 (АПЛ)

30.11.19. Челси - Вест Хэм - 0:1 (АПЛ)

Последние очные встречи Тоттенхэма и Челси:

27.02.19. Челси - Тоттенхэм - 2:0 (АПЛ)

24.01.19. Челси - Тоттенхэм - 4:2 (Кубок английской Лиги)

08.01.19. Тоттенхэм - Челси - 1:0 (Кубок английской Лиги)

24.11.18. Тоттенхэм - Челси - 3:1 (АПЛ)

01.04.18. Челси - Тоттенхэм - 1:3 (АПЛ)