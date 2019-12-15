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Сульшер с юмором прокомментировал возможный трансфер Холанда в МЮ

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Молодой нападающий перейдет в Манчестер Юнайтед?
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о том, что норвежский нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд может стать игроком “красных дьяволов“.

“Я не комментирую слухи. На этом все. Он знает, что он хочет сделать, и он знает, что он собирается делать“, - заявил Сульшер на пресс-конференции.

Отметим, что Холанд может перейти в Германию.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Эрлинг Холанд, РБ Зальцбург, футбол
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