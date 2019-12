Сульшер с юмором прокомментировал возможный трансфер Холанда в МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о том, что норвежский нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд может стать игроком “красных дьяволов“.

“Я не комментирую слухи. На этом все. Он знает, что он хочет сделать, и он знает, что он собирается делать“, - заявил Сульшер на пресс-конференции.

Solskjaer on rumours about signing Erling Haaland: “He knows what he wants to do, and he knows what he's gonna do“ pic.twitter.com/6nca6upVJy