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Арсенал - Манчестер Сити 0:3 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Канониры" крупно проиграли на собственном поле.

Арсенал - Манчестер Сити: видео голов
Арсенал - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

В матче 17-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити разгромил Арсенал. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Дубль себе в актив записал Кевин де Брюйне, а также голом отличился Рахим Стерлинг.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Сити:

Арсенал – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Де Брюйне, 2, 40; Стерлинг, 15

Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Чеймберс, Колашинац (Сака, 41) - Гендузи, Торрейра (Уиллок, 81) - Пепе, Озил (Смит-Роу, 59), Мартинелли - Обамеянг.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди (Зинченко, 85) – Гюндоган (Марез, 70), Родри, Фоден (Б. Силва, 56) - Де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Предупреждения: Папастатопулос – Фернандиньо, Родри, Гюндоган, Менди.

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Теги: Манчестер Сити, Арсенал, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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