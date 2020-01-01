Манчестер Сити уничтожил Арсенал в Лондоне

"Горожане" забили три безответных гола в ворота соперника.

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Арсенал – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Де Брюйне, 2, 40; Стерлинг, 15

Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Чеймберс, Колашинац (Сака, 41) - Гендузи, Торрейра (Уиллок, 81) - Пепе, Озил (Смит-Роу, 59), Мартинелли - Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди (Зинченко, 85) – Гюндоган (Марез, 70), Родри, Фоден (Б. Силва, 56) - Де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Папастатопулос – Фернандиньо, Родри, Гюндоган, Менди