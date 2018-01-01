АПЛ: Тоттенхэм обыграл Вулверхэмптон, МЮ расписал мировую с Эвертоном

В чемпионате Англии прошли поединки 17-го тура.

В субботу, 15 декабря, состоялся ряд матчей чемпионата Англии-2019/20.

Тоттенхэм в гостевой игре вырвал победу у Вулверхэмптона, а Манчестер Юнайтед расписал мировую с Эвертоном благодаря голу Гринвуда.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:2

Голы: Траоре, 67 — Лукас Моура, 8, Вертонген, 90+1.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Доэрти, Дендонкер, Коуди, Саисс, Кастро — Моутинью, Рубен Невеш — Траоре, Хименес, Диогу Жота.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген — Дайер, Сиссоко — Лукас Моура (Эриксен, 89), Алли (Уинкс, 90+2), Сон Хын Мин (Фойт, 90+3) — Кейн.

Предупреждения: Моутинью, Кастро, Саисс, Дендонкер — Санчес, Алдервейрелд, Дайер, Кейн.

Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1

Голы: Гринвуд, 65 — Линделеф, 36 (в свои ворота)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Лингард, Рашфорд — Мартиаль

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь (Бейнс, 25) — Холгейт, Дэвис — Бернард (Кин, 70, Ньясс, 89), Ивоби — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Линделеф — Дэвис, Ришарлисон