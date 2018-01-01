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Сульшер: Всегда знал, что стану тренером МЮ

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Норвежский специалист рассказал о своей работе в манкунианском клубе.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о работе в команде.

"У меня всегда была уверенность в том, что я смогу возглавить этот клуб. Я бы не занял эту должность, если бы не чувствовал, что смогу сделать это, поскольку я многому обязан этому клубу.

У меня есть отличная команда помощников. Поэтому не все держится только на главном тренере. Рад, что у меня есть Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна. Я никогда не боялся, что не смогу справиться с этой работой. Всегда знал, что все получится", - приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, что Сульшер воглавил МЮ в декабре 2018 года. В данный момент клуб занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.

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Теги: Уле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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