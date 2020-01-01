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Азар заявил, что вернется в Челси

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Вингер рассказал, когда настанет момент его возвращения в Англию.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Вингер мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский Челси.

"Когда покину Реал, то обязательно вернусь в Челси. Я слежу за выступлениями этого, не чужого для меня клуба, когда есть возможность.

В команде много молодых футболистов, которые хорошо выступают. Сейчас я выполняю свою работу в Реале, но потом вернусь", - признался Азар в интервью AS.

В текущем сезоне Азар провел за Реал 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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