Азар заявил, что вернется в Челси

Вингер рассказал, когда настанет момент его возвращения в Англию.

Вингер мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский Челси.

"Когда покину Реал, то обязательно вернусь в Челси. Я слежу за выступлениями этого, не чужого для меня клуба, когда есть возможность.

В команде много молодых футболистов, которые хорошо выступают. Сейчас я выполняю свою работу в Реале, но потом вернусь", - признался Азар в интервью AS.

В текущем сезоне Азар провел за Реал 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.