Лестер потерял очки с Норвичем, Челси проиграл Борнмуту
Лестер — Норвич 1:1
Голы: Крул, 38 (автогол) — Пукки, 26
Лестер: Шмейхель — Перрейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл — Ндиди, Прат (Барнс, 46), Тилеманс, Мэддисон — Ихеаначо (Грей, 39), Варди
Норвич: Крул — Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс — Трибулль (Стиперманн, 86), Тетти, Кантвелл (Эрнандес, 85), Маклин, Буэндиа (Вранчич, 90+3) — Пукки
Предупреждения: Кантвелл, Трибулль, Буэндиа, Тетте, Крул
Челси — Борнмут 0:1
Гол: Гослинг, 84
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон — Жоржиньо (Батшуайи, 79), Канте — Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Маунт, Пулишич (Ковачич, 65) — Абрахам.
Борнмут: Рамздейл — Стейси, Фрэнсис, Мефам, Рико — Л. Кук, Лерма, Биллинг — Гослинг, Фрейзер — Кинг (Соланке, 76).
Предупреждения: Ковачич — Л. Кук, Гослинг.
Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла 2:0
Голы: Флек, 50, 73
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешем, Иган, О'Коннел – Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 86), Флек, Стивенс – Муссе (Макберни, 61), Макголдрик (Осборн, 90+1)
Астон Вилла: Хитон – Жилбер, Энгельс, Хос, Таргетт – Макгин, Накамба, Лансбери (Луис, 66) – Эль-Гази (Трезеге, 80), Уэсли (Коджиа, 69), Грилиш
Предупреждения: Норвуд, Флек – Хос, Таргетт .
На 78-й минуте матча Грилиш не реализовал пенальти.
Бернли – Ньюкасл 1:0
Гол: Вуд, 58
Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Барнс, Вуд (Родригес, 85)
Ньюкасл: Дубравка – Манкильо, Фернандес, Шер, Даммет, Виллемс (Гэйл, 71) – Атсу (Муто, 80), Хейден, Ш. Лонгстафф, Жоэлинтон – Кэрролл
Предупреждения: Жоэлинтон, Кэрролл.
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