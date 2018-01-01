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Дешам: Жиру нужно бежать из Челси уже зимой

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Специалист советует французу сменить клуб.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал форварду лондонского Челси французу Оливье Жиру сменить клуб.

"Ему, как и многим другим игрокам, возможно, придется сменить клуб. Ситуация Жиру в Челси не изменилась за два месяца.

Конечно, было бы лучше, если бы Оливье ушел. Ему нужно бежать уже зимой и перейти в клуб, где у него будет больше игрового времени.

Если он не получит его в Челси, то, уверяю вас, точно получит в другом месте. Он сам примет решение”, - признался Дешам в интервью L’Equipe.

В текущем сезоне Жиру провел лишь 7 матчей за “синих”, в которых  забил всего 1 гол.

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Теги: Оливье Жиру, челси
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