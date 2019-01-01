Ливерпуль перед участием в Клубном ЧМ обыграл Уотфорд

Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Уотфордом.

Ливерпуль обыграл Уотфорд в матче 17-го тура английской премьер-лиги со счетом 2:0. Оба гола в составе победителей забил египтянин Мохамед Салах.

Ливерпуль одержал свою 16 победу в 17 матчах АПЛ сезона и занимает 1-е место в таблице турнира, имея преимущество в 11 очков над ближайшим преследователем, Лестером.

Напомним, на следующей неделе Ливерпуль сыграет на Клубном чемпионате мира.

Ливерпуль — Уотфорд 2:0

Голы: Салах, 38, 90

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Милнер — Вейналдум (Робертсон, 59), Хендерсон, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70) — Салах, Фирмино (Ориги, 88), Мане.



Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кэткарт, Кабаселе, Фемения — Дукуре (Квина, 87), Капу — Деулофеу, Хьюз, Сарр — Дини (Грей, 75).

Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Хьюз.