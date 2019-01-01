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"Ты не можешь меня высмеивать" Моуринью провел жесткую беседу с игроком Тоттенхэма

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Португальский специалист не собирается терпеть провокационные посты Сержа Орье.
Серж Орье / Getty Images
Серж Орье / Getty Images

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью по всей видимости знает, что защитник клуба Серж Орье нередко пишет провокационные посты в своем Instagram по отношению к тренерам.

Ивуариец ранее критично высказывался касательно своего бывшего тренера Лорана Блана, когда он играл еще за ПСЖ под его руководством.

"Я серьезно. Если ты считаешь, что у тебя получится меня высмеивать в соцсетях, как ты это ранее делал с другими тренерами, то это далеко не так, ты не можешь это делать", - цитирует Моуринью FootMercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Серж Орье провел 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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