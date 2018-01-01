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Гвардиола запретил футболистам Манчестер Сити посещать рождественскую вечеринку

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Испанский специалист переживает за результаты команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола запретил своим подопечным посещать рождественскую вечеринку команды, сообщает express.co.uk.

Год назад некоторые игроки продолжили традиционную вечеринку до утра, после чего были измотаны. В результате “горожане“ уступили сначала Кристал Пэлас, а затем Лестер Сити.

Чтобы избежать похожего сценария, Гвардиола принял решение запретить футболистам развлечение. Таким образом, наставник стал единственным представителем основной команды на праздничной вечеринке.

Ранее Хосеп Гвардиола опроверг слухи об уходе из команды.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити
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