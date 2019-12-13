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Клопп осчастливил больного мальчика, пригласив его на тренировку Ливерпуля

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Футболисты традиционно делают добрые дела накануне Рождества.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Футболисты Ливерпуля посетили детский госпиталь Алдер Хей, чтобы порадовать маленьких пациентов и их семьи перед Рождеством.

Этот визит стал особенным для мальчика, который недавно перенес операцию на ноге. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп пригласил его на тренировочную базу команды, чем вызвал бурную реакцию ребенка.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля оплатил лечение двух братьев и спас им жизнь.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, вне игры
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