Клопп осчастливил больного мальчика, пригласив его на тренировку Ливерпуля

Футболисты Ливерпуля посетили детский госпиталь Алдер Хей, чтобы порадовать маленьких пациентов и их семьи перед Рождеством.

Этот визит стал особенным для мальчика, который недавно перенес операцию на ноге. Главный тренер “красных“ Юрген Клопп пригласил его на тренировочную базу команды, чем вызвал бурную реакцию ребенка.

Jürgen Klopp and the squad made their annual Christmas visit to @AlderHey and managed to put smiles on faces.. 🔴🎄 pic.twitter.com/S87IT9ftNv