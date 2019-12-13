Клопп - лучший тренер АПЛ в ноябре
Немецкий специалист вместе со своими подопечными добыл четыре победы.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером месяца в чемпионате Англии.
На счету наставника “красных“ четыре победы в прошлом месяце: над Манчестер Сити, Астон Виллой, Кристал Пэлас и Брайтоном.
8️⃣ points clear at the #PL summit...— Premier League (@premierleague) December 13, 2019
The @BarclaysFooty Manager of the Month for November is @LFC boss Jurgen Klopp 🔴#PLAwards pic.twitter.com/wUdg1miI33
Отметим, что в борьбе за награду немецкий специалист опередил Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон), Брендана Роджерса (Лестер) и Криса Уайлдера (Шеффилд Юнайтед).
Ранее сообщалось, кто стал лучшим игроком прошлого месяца в чемпионате Англии.
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