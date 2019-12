Клопп - лучший тренер АПЛ в ноябре

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером месяца в чемпионате Англии.

На счету наставника “красных“ четыре победы в прошлом месяце: над Манчестер Сити, Астон Виллой, Кристал Пэлас и Брайтоном.

8️⃣ points clear at the #PL summit...



The @BarclaysFooty Manager of the Month for November is @LFC boss Jurgen Klopp 🔴#PLAwards pic.twitter.com/wUdg1miI33