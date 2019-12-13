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Клопп - лучший тренер АПЛ в ноябре

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Немецкий специалист вместе со своими подопечными добыл четыре победы.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером месяца в чемпионате Англии.

На счету наставника “красных“ четыре победы в прошлом месяце: над Манчестер Сити, Астон Виллой, Кристал Пэлас и Брайтоном.

Отметим, что в борьбе за награду немецкий специалист опередил Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон), Брендана Роджерса (Лестер) и Криса Уайлдера (Шеффилд Юнайтед).

Ранее сообщалось, кто стал лучшим игроком прошлого месяца в чемпионате Англии.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, АПЛ, Ливерпуль
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