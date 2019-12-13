Мане стал лучшим игроком ноября в АПЛ
Нападающий Ливерпуля в прошлом месяце отметился результативными действиями.
Форвард Ливерпуля Садио Мане получил звание лучшего игрока ноября в английской Премьер-лиге.
В прошлом месяце сенегалец забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах.
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...— Premier League (@premierleague) December 13, 2019
It's @LFC's Sadio Mane 👏 #PLAwards pic.twitter.com/uRec2yueTZ
В борьбе за награду Мане опередил Сон Хын Мина, Дели Алли (оба - Тоттенхэм), Джейми Варди, Чаглара Сеюнджю (оба - Лестер), Рауля Хименеса (Вулверхэмптон) и Ли Муссе (Шеффилд Юнайтед).
В этом сезоне Мане провел 15 матчей в АПЛ за Ливерпуль, где забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
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