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Мане стал лучшим игроком ноября в АПЛ

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Нападающий Ливерпуля в прошлом месяце отметился результативными действиями.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Форвард Ливерпуля Садио Мане получил звание лучшего игрока ноября в английской Премьер-лиге.

В прошлом месяце сенегалец забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах.

В борьбе за награду Мане опередил Сон Хын Мина, Дели Алли (оба - Тоттенхэм), Джейми Варди, Чаглара Сеюнджю (оба - Лестер), Рауля Хименеса (Вулверхэмптон) и Ли Муссе (Шеффилд Юнайтед).

В этом сезоне Мане провел 15 матчей в АПЛ за Ливерпуль, где забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Теги: футбол, Садио Мане, Ливерпуль, АПЛ
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