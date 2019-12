Мане стал лучшим игроком ноября в АПЛ

Форвард Ливерпуля Садио Мане получил звание лучшего игрока ноября в английской Премьер-лиге.

В прошлом месяце сенегалец забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...



It's @LFC's Sadio Mane 👏 #PLAwards pic.twitter.com/uRec2yueTZ