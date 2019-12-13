Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Контракт рассчитан до 2024 года.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продлил контракт с клубом, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение специалиста с “мерсисайдцами“ рассчитано до 2024 года.

BOSS ✊



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension 😍 https://t.co/Eg13Fjj3Ek — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

Напомним, что Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. За это время специалист успел вывести команду в финал Лиги Европы и дважды в финал Лиги чемпионов, где ему удалось победить единожды в финале сезона 2018/2019.