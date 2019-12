Клопп продлил контракт с Ливерпулем

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продлил контракт с клубом, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение специалиста с “мерсисайдцами“ рассчитано до 2024 года.

BOSS ✊



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension 😍 https://t.co/Eg13Fjj3Ek