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Клопп продлил контракт с Ливерпулем

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Контракт рассчитан до 2024 года.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продлил контракт с клубом, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение специалиста с “мерсисайдцами“ рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Клопп возглавляет Ливерпуль с осени 2015 года. За это время специалист успел вывести команду в финал Лиги Европы и дважды в финал Лиги чемпионов, где ему удалось победить единожды в финале сезона 2018/2019.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, футбол, контракт, вне игры
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