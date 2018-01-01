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Пеллегрини может покинуть Вест Хэм в ближайшее время

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Чилийский специалист намекнул на возможный уход из команды.
Мануэль Пеллегрини
Мануэль Пеллегрини
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий матч 17 тура чемпионата Англии против Саутгемптона.

“В чем я действительно нуждаюсь, так это в победе в матче. Возможно, в понедельник я уже не буду тренировать Вест Хэм“, - приводит слова Пеллегрини The Boot Room. 

Напомним, матч Саутгемптон - Вест Хэм состоится завтра, 14 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что на данный момент “молотобойцы“ занимают 16 строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Теги: футбол, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, АПЛ
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