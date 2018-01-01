Пеллегрини может покинуть Вест Хэм в ближайшее время
Чилийский специалист намекнул на возможный уход из команды.
Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий матч 17 тура чемпионата Англии против Саутгемптона.
“В чем я действительно нуждаюсь, так это в победе в матче. Возможно, в понедельник я уже не буду тренировать Вест Хэм“, - приводит слова Пеллегрини The Boot Room.
Напомним, матч Саутгемптон - Вест Хэм состоится завтра, 14 декабря, в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что на данный момент “молотобойцы“ занимают 16 строчку в турнирной таблице АПЛ.
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